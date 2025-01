Furto con spaccata, l’ennesimo, a Vittoria ai danni di un negozio

Furto nottetempo a Vittoria. Stavolta è toccato al negozio Kisenè di Via Generale Cascino, che opera nel settore prodotti di biancheria per la casa.. Il ladro solitario che sta terrorizzando Vittoria avrebbe prima rubato una Fiat Panda in Via Capitano Coria, verso le 22 e poi intorno all’una della notte ha messo a segno il colpo nella strada adiacente la stazione ferroviaria. Sul la polizia di Stato di Vittoria oltre che della Scientifica. Numerose le tracce lasciate dal malvivente o dai malviventi in azione nel compiere il maldestro furto.

