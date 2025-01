FdI Ragusa. “Si poteva fare meglio per il centro storico durante il Natale”

“E’ inutile continuare a nascondere il sole con la rete. Come noi di Fratelli d’Italia abbiamo più volte denunciato, esiste un caso centro storico su cui è necessario puntare i riflettori dell’attività amministrativa. Le recenti prese di posizione da parte di alcuni operatori commerciali non fanno altro che chiarire come questo periodo delle feste abbia rappresentato una occasione perduta per le aspettative di tutti gli addetti ai lavori. Si sarebbe potuto fare di più e meglio”. Lo sottolinea il coordinatore cittadino di FdI Ragusa, Luca Poidomani, che aggiunge: “Deleghe allo Spettacolo e al Turismo, come pure al centro storico, non possono essere prese alla leggera. E’ evidente che quando noi parliamo non lo facciamo solo per dare fiato alle corde vocali bensì perché, essendo costantemente interessati al centro storico, ne tastiamo il polso. Vogliamo chiarire che certe scelte dovrebbero rappresentare il frutto non solo di competenze ma anche di buon senso che evidentemente mancano. Rispetto a quanto dichiarato, poi, dal presidente di Confimprese, possiamo anche dire che il risultato elettorale non giustifica un modus operandi che non tenga in considerazione la concertazione con tutte le parti in causa. E’ necessario sempre e comunque il confronto, soprattutto se si parla di temi delicati come quelli che hanno a che vedere con il rilancio di questa parte controversa della nostra città. E’ un problema non da poco. Quanto dichiarato pubblicamente dai commercianti e da alcune associazioni conferma quanto da Fratelli d’Italia era già stato ventilato a suo tempo. E tutto questo forse dovrebbe invogliare il sindaco a ripensare seriamente ad una ridistribuzione delle deleghe e soprattutto agli uomini e donne che le detengono. Noi continueremo a monitorare e a evidenziare tutto ciò che non va, per il bene della nostra città. Auspicando che possa registrarsi un cambio di rotta”

