Volley. Avimecc Modica mostra i “muscoli” al Napoli che lotta, ma si arrende in 4 set

Avimecc Modica 3

Gaia Energy Napoli 1

Parziali: 25/23, 16/25, 29/27, 25/19

Avimecc Modica: Barretta 11, Raso 1, Capelli 28, Putini 4, Chillemi 2, Buzzi 8, Matani 4, Padura Diaz 20, Nastasi (L1), n.e: Pappalardo (L2), Cipolloni Save, Tomasi, Italia, Bartoli. All. Enzo Distefano; Ass: Manuel Benassi

Gaia Energy Napoli: Darmois 21, Starace 12, Leone, Lugli 13, Giannotti, Lanciani 8, Martino 8, Ardito (L1), n.e: Saccone, Sportelli, Mongillo, Matano, Dotti, Volpe (L2). All. Rosario Angeloni; Ass: Ulderico Di Francesco

Arbitri: Giorgia Spinnicchia e Dalila Viterbo

Grinta, volontà e determinazione hanno permesso all’Avimecc Modica di battere in quattro set la Gaia Energy Napoli, arrivata al “PalaRizza” per vendere cara la pelle nella gara valida per la terza giornata di ritorno del campionato di serie A3.

I “Galletti” di Enzo Distefano hanno impiegato 2h 14′ per piegare la resistenza del sestetto partenopeo che non è riuscito a tenere il passo di Capelli e compagni nelle fasi cruciali del match.

Quella vista al “PalaRizza” è stata una partita a tratti molto bella e combattuta fatta eccezione per il secondo set dove i biancoazzurri di casa hanno un po’ abbassato la guardia permettendo ai ragazzi di Angeloni di rientrare in partita.

Modica entra in campo un po’ contratta e Napoli ne approfitta per allungare subito a +4 (4/8), Modica prova a restare in scia ma a metà frazione deve ancora recuperare 3 punti (13/16), ma un parziale di 8 – 4 per la formazione di casa permette ai biancoazzurri di mettere il muso avanti nel punteggio e di giocarsi con un punto di vantaggio (21/20) le fasi finale del set d’apertura chiuso da un muro vincente di Riccardo Capelli che griffa il 25/23 che porta avanti Modica nel computo dei set dopo 29′ di gioco.

Al cambio di campo arriva puntuale la reazione partenopea che alza i ritmi e si porta subito avanti (4/8) e approfittando delle difficoltà dei modicani allunga a +6 a metà frazione (10/16). Modica non riesce a riorganizzarsi e Napoli prende definitivamente il largo andando a vincere il secondo parziale con un facile 16/25 in 26′ che rimette il risultato in equilibrio.

Al cambio campo coach Distefano “catechizza” la squadra che torna sul taraflex con le giuste motivazioni. L’inizio del terzo set è di marca modicana (8/3), ma Napoli non demorde, si riorganizza e prima ricuce lo strappo e a metà parziale è avanti di 1 (15/16). La sfida si gioca sul filo del rasoio e punto a punto (20/21) e alla fine si decide ai vantaggi che dopo 43′ di lotta serrata premiano i padroni di casa che piazzano con un ace in battuta il 29/27 che vale la conquista del primo dei tre punti in palio.

L’equilibrio regna sovrano anche a inizio del quarto set. Modica è sotto di 1 (7/8), ma è pienamente in partita. Un parziale di 9 – 4 a metà frazione (16/12) indirizza il match dalla parte modicana. Capelli e Padura Diaz sentono l’odore del successo pieno e continuano a martellare, mentre Napoli perde lucidità e sicurezze e non riesce più a recuperare (21/17). A chiudere i conti dopo 36′ di gioco ci pensa Pedro Putini dalla battuta, che sfrutta il primo match point a disposizione e firma il 25/19 che manda in estasi il “PalaRizza” e consegna la meritata vittoria piena all’Avimecc Modica.

“E’ stata una bella vittoria contro un Napoli che sapevamo essere rinfrancato dall’arrivo del nuovo allenatore – commenta a fine match coach Enzo Distefano – e del francese Darmois. Sono venuti a Modica intenzionati a farci male e ci hanno messo in difficoltà con una fase break importante con tantissimi muri e una grande difesa che ci hanno messo in difficoltà soprattutto nel secondo set. I miei ragazzi -continua – sono stati bravi a non perdere la testa nei momenti importanti li dove era necessaria la determinazione e la tenacia tecnica perchè su tante situazioni abbiamo avuto ragione noi e credo giustamente. Ora ci godiamo questo successo, ma da domani subito testa a Ortona, trasferta insidiosissima contro la seconda della classe. Andiamo avanti così – conclude coach Distefano – perchè siamo stanchi di guardarci alle spalle e vogliamo guardare avanti”.

Salva