Calcio, Serie D. Pari del Ragusa con il Sant’Agata

Sant’Agata-Ragusa 2-2

Marcatori: 29’ Ammetaj (R), 39’ e 65′ Di Piedi (S); 52′ Haberkon (R),

Sant’Agata (3-4-3): Minguzzi; D’Amore (71′ Demoleon), Capomaggio, Burgaletta, Leonardi; Kouame, Fricano, Bova (59’ Manfrellotti); Catalano, Di Piedi (46’ Visentin), Pussetto (71’ Iraci). A disp.: Polizzi, Gonzales, Alioto, Flamia, Faccetti. All. Raciti.

Ragusa (3-4-3): Grasso; Memeo, Scipione, Sottil; Criscì, Garufi, Tagliarino (61′ Esposito), Corigliano (82′ Battaglia); Haberkon, Ejjaki (46’ Bianco), Ammetaj (75′ Picchi). A disp.: Bonagura, Lania. All. Erra.

Arbitro: Melloni di Modena.

Pari e patta tra il Città di Sant’Agata e il Ragusa. Finisce 2 – 2 al termine di un match delicatissimo.

La cronaca. La prima conclusione arriva dopo due giri di lancette, con Tagliarino che ci prova dal limite destro dell’area di rigore: palla a lato. Il Sant’Agata, che approccia bene, ci mette un quarto d’ora a trovare la prima conclusione: Pussetto dalla destra rientra e crossa per Di Piedi, ma il suo colpo di testa è facile per Grasso. Al 21’ è Fricano a creare, con un lancio in verticale che trova Pussetto in profondità, ma il suo sinistro termina largo. Il Ragusa risponde al 24’ con Haberkon dal limite, che si gira sul sinistro e calcia: Minguzzi risponde presente e ribatte.

I locali ci provano, ma alla mezz’ora è il Ragusa a passare: Ammetaj riceve sulla sinistra, si accentra e dal limite dell’area firma l-10. Il Sant’Agata reagisce e al 39’ Di Piedi trova la parità, sfruttando un lancio di Fricano che imbecca Pussetto, la cui azione personale diventa un tiro rimpallato da Grasso ma ribadito in rete dall’attaccante ex Igea. Subito dopo è Catalano a sfiorare l’immediato raddoppio, ma la palla lambisce il secondo palo e va sul fondo. Il secondo tempo è aperto da una chance di Pussetto, che servito in verticale s’invola sulla destra ma la sua conclusione è deviata in corner da Grasso.

Al 52’ è però il Ragusa a trovare il raddoppio con Haberkon, abile a ribadire in rete un cross rasoterra di Ammetaj. Al 63’ ci prova Ejjaki dal limite, con Minguzzi blocca la sfera, poi è nuovamente Di Piedi a ritrovare la partià grazie ad un’incornata perfetta su uno splendido cross di Catalano. Nel finale ci provano Kouame di testa da corner, poi Catalano su punizione dai 40 metri: Grasso blocca in due tempi. All’89’, infine, Manfrellotti lanciato in profondità da Capomaggio, sciupa tutto a tu per tu con Grasso calciando fuori con la possibilità di servire Catalano tutto solo in mezzo all’area di rigore.

“Quello di oggi alla fine possiamo dire che è stato un buon punto portato a casa visto che alla fine entrambe le squadre potevano fare il gol decisivo anche se siamo stati noi ad avere l’ultima occasione veramente importante – dice il capitano azzurro, Garufi -. Oggi nonostante fossimo abbastanza rimaneggiati a livello numerico abbiamo disputato un’ottima prestazione facendo il nostro gioco cercando di stare compatti e poi di sfruttare le occasioni davanti… Da capitano dico che possiamo migliorare nella fase realizzativa quindi di conseguenza chiudere definitivamente le partite invece di tenere sempre in vita l’avversario che poi può recuperare anche con occasioni fortunose.

Ai miei compagni di squadra dico di continuare con questa mentalità, di aiutarsi sempre l’uno con l’altro fino all’ultimo secondo perché questa è la caratteristica che ci permette di mettere in difficoltà tutte le squadre che ci affrontano… Perché sicuramente faremo un girone di ritorno migliore rispetto a quello dell’andata”.

Salva