Uomo privo di vita trovato in una casa di S.Maria del Focallo (Ispica)

Un uomo di 79 anni è stato trovato privo di vita nella frazione marinara di Ispica, Santa Maria del Focallo. Era all’interno di un’abitazione in Via dello Zafferano. La casa era invasa dal fumo.

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri, allertati e per un incendio, ma giunti avrebbero trovato solo del fumo denso che usciva dall’abitazione.

All’interno della casa è stato trovato il corpo dell’anziano. I carabinieri che stanno cercando di capire che sia accaduto. Stando a quanto emerge dalle prime frammentarie notizie, l’uomo sarebbe stato trovato cadavere sul letto e le cause della morte non sarebbero riconducibili ad azione di terzi. In pratica, si sarebbe trattato di un suicidio.

