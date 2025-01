A Vittoria arrestato un tunisino di 22 anni con 48 dosi pronte per lo smercio

Agenti del commissariato di Ps di Vittoria hanno tratto in arresto un tunisino di 22 anni, irregolare sul territorio nazionale, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, transitando presso Piazza Manin, l’attenzione dei poliziotti è stata attirata da uno scambio anomalo tra due soggetti che faceva propendere per una verosimile cessione di sostanza stupefacente.

Di conseguenza, i due venivano prontamente bloccati e identificati dal personale operante.

In considerazione dello stato di insofferenza al controllo di uno dei due soggetti, si procedeva ad effettuare una perquisizione personale nei confronti dello stesso che dava esito positivo; nello specifico il 22enne veniva trovato in possesso di 55 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, già suddivisa in dosi pronte per la cessione a terzi assuntori e oltre 5 grammi di cocaina.

Il tunisino veniva trovato in possesso altresì di un bilancino di precisione necessario per il peso delle dosi di stupefacente e della somma di 650 euro in banconote di vario taglio, provento dell’illecita attività di spaccio.

L’altro tunisino, sottoposto a controllo, invece, veniva trovato in possesso di circa otto grammi di hashish, ceduti poco prima dal giovane, dietro il corrispettivo di una somma di denaro.

Salva