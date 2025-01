Il Gruppo Agesci “Modica 1” ha organizzato una piacevole tombolata

Dopo diversi anni, il salone parrocchiale del SS Salvatore di Modica ha riaperto le porte per accogliere nuovamente la comunità, riunita in occasione di una tombolata organizzata dal Clan “Kerigma” del Gruppo Agesci “Modica1”. L’iniziativa ha riscosso particolare successo. “Un caloroso ringraziamento va a tutti coloro che, oltre ai ragazzi e ragazze del Clan, con spirito di servizio, hanno dedicato tempo ed energie per pulire e sistemare il saloncino: hanno spazzato, lavato e spolverato per renderlo pronto ad ospitarci -è il commento dei responsabili del Clan -. Un grazie speciale ai genitori dei ragazzi e delle ragazze del nostro gruppo scout che, con entusiasmo, hanno accettato l’invito a vivere insieme una serata di allegria e compagnia, in un clima di famiglia”.

“La serata voleva anche essere un’opportunità per ritrovarsi come comunità parrocchiale, ma con dispiacere si devo constatare che, al di là del gruppo scout, solo una coppia di persone e la signora Vittoria hanno accolto l’invito – commenta amaramente Pierantonio Tona -. Ciò mi lascia un pò di delusione e rimpianto, un sentimento che sono certo di condividere con chi, con affetto e benevolenza, ci guarda continuamente dall’alto. Penso al nostro caro Don Umberto Bonincontro, che con il suo sorriso gentile e la sua presenza discreta, non ha mai smesso di richiamarci all’importanza dell’unità”.

Salva