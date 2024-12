Denunciato vittoriese per falsa attestazione e sostituzione di persona

La Polizia di Ragusa ha denunciato in stato di libertà un vittoriese di 36 anni per sostituzione di persona, falsa attestazione, resistenza a Pubblico Ufficiale e guida con patente revocata.

I fatti in Corso Vittorio Veneto, durante il controllo di un’autovettura e del conducente, che per eludere il controllo della Volante si dava alla fuga.

A seguito di ricerche per le vie limitrofe, gli Agenti sono riusciti a rintracciare il fuggitivo e ad impedirgli di ritentare un’altra fuga.

In esito al controllo l’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente.

Salva