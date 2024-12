Ragusa. Un progetto di Servizio Civile Universale per gli asili nido comunali

L’Assessorato allo Sviluppo di Comunità del comune di Ragusa comunica che sono aperte le iscrizioni per il progetto di Servizio Civile Universale denominato ‘Picciriddi’ della durata di 12 mesi che vedrà impegnati 12 giovani operatori volontari. Il servizio si svolgerà presso i 6 Asili Nido del Comune di Ragusa.

Il progetto è stato sviluppato in coprogettazione con A.S.SO.D. onlus. La presentazione delle domande di partecipazione va fatta entro le ore 14 del 18 febbraio 2025.

L’Assessore Giovanni Iacono, promotore del progetto per il Comune di Ragusa, ha dichiarato che “il progetto vuole contribuire al miglioramento della vita dei minori per promuovere il valore propulsivo dell’educazione, prevenire il rischio o contrastare fenomeni di marginalità, esclusione e devianza, potenziando la qualità dei servizi in favore dei minori e a sostegno delle famiglie. In questi anni, come Sviluppo di Comunità, abbiamo attivato progetti di Servizio Civile con l’impiego di oltre 300 giovani dai 18 ai 28 anni che hanno dato un contributo essenziale a tutti i servizi del Comune e durante il periodo del Covid anche negli Ospedali”.

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere agli uffici del Comune di Ragusa – Settore I Affari Generali Coesione e Sviluppo di Comunità Ragusa aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 (escluso sabato e festivi), telefono 0932676259, email:

affari.generali@comune.ragusa.it – PEC protocollo@pec.comune.ragusa.it

