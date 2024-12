Asp Ragusa: doppio incarico per il dott. Bonomo. Oltre a Modica c’è anche Vittoria

Il direttore sanitario dell’Ospedale Maggiore di Modica, Piero Bonomo sarà alla guida di due ospedali, Modica e Vittoria. Infatti, su disposizione del direttore generale dell’ASP, Pino Drago, gli è stato dato incarico di assumere a interim, la direzione sanitaria dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria. La scelta di Bonomo, nasce sicuramente dall’esperienza trentennale maturata in ambito sanitario e potrebbe rappresentare un tentativo per razionalizzare le risorse. Grazie alle sue capacità gestionali, Bonomo, potrà garantire la piena operatività del Guzzardi, anche se, rimane sempre il problema di riuscire a reperire personale medico sufficiente per coprire i turni nei reparti più in difficoltà, considerato che l’Azienda sanitaria iblea, continua a perdere figure importanti, già nell’ultimo anno, sono andati via almeno 25 medici, senza considerare dimissioni e pensionamenti vari.La soluzione più immediata potrebbe essere quella di un coinvolgimento dei medici dell’Ospedale Maggiore di Modica, ma anche lì c’è carenze di organico. E quindi, il problema rimane. Intanto, dallo scorso mese di febbraio, l’ospedale di Vittoria è rimasto senza direzione sanitaria dopo l’incarico di Pino Drago a commissario dell’Azienda.

