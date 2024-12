Il coordinatore Nazionale della Gilda in visita a Modica

Venerdì scorso la Gilda Ragusa ha ricevuto la visita del neo eletto coordinatore Nazionale della Gilda, il professore Carlo Castellana. Già coordinatore della Gilda Bari, Castellana ha incontrato il direttivo della Gilda Ragusa, ribadendo con l’occasione, la sua visione per il futuro del sindacato degli insegnanti, in un dialogo caratterizzato da un clima di cordialità di rapporti ha infatti sottolineato il suo impegno riguardo alcuni punti cardine da sempre sostenuti dalla Gilda, ovvero il contrasto alle esasperazioni dell’autonomia scolastica che può diventare uno strumento di potere dei dirigenti scolastici, a tal proposito la Gilda sostiene l’efficacia del Preside elettivo, scelto dal collegio, che rappresenta una modalità di dirigenza scolastica in ascolto delle esigenze dei docenti, del personale scolastico e degli studenti con le loro famiglie.

Castellana ha sottolineato l’importanza di affiancare i docenti iscritti con una serie di proposte di supporto concreto, tra cui un ufficio legale. “Sempre più spesso, infatti, i docenti – ha sottolineato – sono costretti a ricorrere ad una tutela legale; è poi necessario il potenziamento della formazione dei coordinatori provinciali e l’ampliamento dei servizi CAF”. Su quest’ultimo punto la Gilda Ragusa rappresenta un modello esemplare in quanto da tanti anni accoglie nella propria sede un Centro di Assistenza Fiscale efficiente e molto conveniente per gli iscritti.

Castellana si è, inoltre, soffermato sulla necessità di ampliare e perfezionare la comunicazione social attraverso l’uso di piattaforme attuali, non solo Facebook e YouTube, ma anche Telegram e Threads, “l’utilizzo sapiente di questi mezzi rappresenta, non soltanto una capillare presenza nell’accesso alle informazioni, ma può e deve essere uno strumento di consultazione e consulenza tempestive.

Il coordinatore ha, infine, espresso il suo punto di vista sulla necessità di una contrattazione separata dei docenti rispetto al pubblico impiego, in quanto essa rappresenta il mezzo del riconoscimento della professione docente nelle sue specificità. Alla fine dell’incontro della sede di Via Tevere a Modica, Castellana è stato accompagnato dal coordinatore provinciale Orazio Puglisi e da altri membri del direttivo in un piacevole giro a Modica con il dichiarato impegno a ritornare in città in occasione di momenti di scambio e crescita sindacale.

