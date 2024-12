Monterosso Almo. Finanziati i lavori per l’ex auditorium comunale

In merito ai lavori per la ristrutturazione dell’Auditorium Comunale di via Roma, il Partito Democratico di Monterosso Almo mette in chiaro alcuni punti, cominciando dallo scorso mese di febbraio.

La notizia era ed è l’emissione del decreto di finanziamento per 226mila euro da destinare ai lavori di ristrutturazione della sala teatrale ex Auditorium del Comune di Monterosso Almo.

A darne la notizia, il parlamentare regionale del Pd, Nello Dipasquale. “Si tratta di somme a valere sul Poc Sicilia 2014/2020 che rischiavano di perdersi – spiegano i Dem – . In particolare lo stanziamento che arriverà al Comune di Monterosso Almo fa riferimento a misure di potenziamento e rilancio dell’offerta culturale rivolti ai Teatri pubblici. Nessun finanziamento aggiungiamo noi sarebbe stato possibile se non vi fosse stata la fattiva collaborazione, tra l On. Dipasquale e i dirigenti del partito democratico di Monterosso Almo e del suo vicesindaco. Solo così è stato possibile seguire l’intero iter e superare i momenti di difficoltà che ci furono fino ad arrivare al decreto di finanziamento di cui ne beneficerà la nostra comunità”.

