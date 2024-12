Ispica, concluso il  progetto regionale Da.Ta.Mo.

Concluso il progetto regionale Da.Ta.Mo. Dai Tasselli al Mosaico finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (Linea di intervento 2 – Azione “Giovani e Cultura e benessere” CUP G71C23000510003). Il progetto è stato portato avanti dall’associazione Pro Loco Spaccaforno Aps, in qualità di soggetto capofila e dalla rete associativa Mosaico delle Corresponsabilità attiva a Ispica dal 2021.

Il progetto si è concluso con la realizzazione di un murales sulle pareti esterne del Campo Moltisanti di Ispica. Durante l’anno 2024 le

associazioni della rete Mosaico, grazie al finanziamento, sono state in grado di svolgere attività rivolte ai giovani. Dalla sensibilizzazione

contro le dipendenze, alle passeggiate urbane e alla mappatura di comunità per capire meglio i posti che i ragazzi frequentano; dalle

attività laboratoriali come fotografia, videografia, teatro e artigianato ai tornei sportivi e alla riqualificazione urbana che ha portato alla realizzazione del murales.

Per il murales sono stati coinvolti gli street artist Ligama e Gabel.es che hanno lavorato insieme agli Scout Agesci Ispica 2 e ai giovani

minori rifugiati della comunità Inshallah. Il murales, intitolato “Telefono senza fili”, mostra dei ragazzi che si sussurrano qualcosa

all’orecchio che si trasforma in una catena di immagini e significati, un flusso di coscienza che si diffonde. Un lavoro corale che mostra i

pensieri e le esigenze diverse dei ragazzi che vi hanno partecipato.

Giorno 22 dicembre, alle 17.30, presso l’aula consiliare di Palazzo Bruno di Belmonte verranno presentate tutte le attività proposte dal

progetto e verrà inaugurata la mostra “POV-punti di vista” frutto del laboratorio di foto e video.

Salva