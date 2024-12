Monterosso Almo. Che fine ha fatto Babbo Natale?

Sabato scorso nel borgo Monterosso si è svolto un piacevole evento per tutti i bambini organizzato dall’associazione MilAngi un sorriso in collaborazione con l’ Avis monterossana. Con l’interrogativo “ Che fine ha fatto Babbo Natale? “ e’ iniziato questo interessante evento. Alla fine la missione è stata compiuta. Ci sono voluti più di 70 bambini pieni di adrenalina e coraggio nelle vesti di mini investigatori per ritrovare Babbo Natale e i suoi aiutanti persi tra le vie del paesino montano. È stato difficile, tra indovinelli e posti segreti, tra sorrisi e stupore, ma lo scopo è stato raggiunto. Ed alla fine regali per tutti anche per i bimbi meno fortunati. Infatti, durante l’evento, è stata effettuata la raccolta di regali che verranno consegnati, personalmente dai responsabili delle due associazioni organizzatrici alla Caritas di Ragusa.

“Grazie ai genitori per la fiducia – ribadisce Milena Sammatrice una delle ideatrici dell’evento -, grazie all’associazione Avis e ai componenti del direttivo per il supporto, grazie a Flavio, Federica, Gabriel e Giovanni Farina per la sfida accettata, grazie ai bambini che con la loro felicità ci scaldano il cuore a noi di MilAngi.

E anche se con un pò di anticipo, vi auguriamo un sereno Natale e tante piccole cose belle” . Nella foto un momento della manifestazione natalizia.

