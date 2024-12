Caltanissetta, cercano di occultare l’hashish in una inferriata: arrestati due minorenni dalla Polizia

I poliziotti della Sezione Volanti hanno tratto in arresto due minorenni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Mercoledì sera l’equipaggio di una volante, transitando per Corso Vittorio Emanuele, ha notato i due minori i quali, alla vista della Polizia, hanno tentato di occultare un involucro nei pressi di un’inferriata. I giovani, sin da subito, si sono mostrati insofferenti al controllo, ignorando che il loro tentativo di occultare la droga fosse già stato notato dai poliziotti. Durante il controllo gli uomini della Polizia hanno recuperato l’involucro che conteneva quasi 50 grammi di hashish. Nel corso dell’identificazione i poliziotti hanno appurato anche che uno dei due minori aveva fornito false generalità e che risultava essersi allontanato arbitrariamente da una comunità. Dopo gli accertamenti sui ragazzi e sulla droga gli arrestati, già con precedenti di Polizia per diversi reati, su disposizione del Pubblico Ministero presso la locale Procura della Repubblica per i Minorenni, sono stati condotti all’Istituto Penale Minorile a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il G.I.P. presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, nel corso dell’udienza, ha convalidato entrambi gli arresti e, su richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto la misura del collocamento in comunità nei confronti di uno dei due indagati, rigettandola nei confronti dell’altro per infermità.

