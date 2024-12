Il modicano Di Giacomo “Avvocato dell’Anno 2024 in Diritto Assistenziale”

Ambizioso premio per il modicano Stefano Di Giacomo. E’ stato, infatti, premiato com “Avvocato dell’Anno 2024 in Diritto Assistenziale”. Di Giacomo e il suo studio erano tra i finalisti degli Awards di Le Fonti, una delle più prestigiose organizzazioni che premiano l’eccellenza in ambito legale, economico e imprenditoriale. Con oltre 10,5 milioni di persone, Le Fonti è l’unica comunità di rilievo certificata e focalizzata al business in Italia. Il premio rappresenta un riconoscimento importante dell’impegno quotidiano nel garantire professionalità, innovazione e dedizione nella tutela dei diritti di tutte le persone. Grande la soddisfazione dell’interessato, del padre Antonino, anche lui avvocato e che lo collabora, e dell’intero staff.

“Ricevere il premio come Avvocato dell’Anno 2024 in Diritto Assistenziale – commenta Stefano Di Giacomo – non è solo un riconoscimento al nostro impegno, ma il simbolo di un percorso fatto di battaglie quotidiane per garantire giustizia e diritti a chi ne ha più bisogno. Questo premio non appartiene a una sola persona, ma è il frutto del lavoro di tutto lo studio e della fiducia di chi, in questi anni, ha scelto di affidarci le proprie battaglie. Ogni causa vinta, ogni diritto riconosciuto e ogni ingiustizia annullata sono il risultato di una collaborazione costante tra chi lotta per la giustizia e chi, con fiducia e speranza, ha deciso di credere in noi.

Dietro questo premio non ci sono solo cifre e sentenze, ma storie di persone vere. Storie di chi, per troppo tempo, si è visto negare l’indennità di accompagnamento nonostante le difficoltà quotidiane, le visite mediche e le perizie negative. Di chi ha ricevuto richieste di restituzione di somme da parte dell’INPS per il presunto superamento del limite di reddito o per la mancata comunicazione dei redditi. Di chi, infine, è riuscito a ottenere il riconoscimento della Legge 104/1992 o dell’assegno mensile di invalidità, diritti fondamentali troppo spesso negati.

Ognuna di queste storie ci ricorda che dietro ogni pratica c’è una persona con le proprie ansie, speranze e fatiche. E quando il giudice finalmente riconosce quel diritto, non si conclude solo una battaglia legale: si riaccende la serenità nella vita di chi ha lottato a lungo.

Questo riconoscimento non è un traguardo, ma un nuovo punto di partenza. L’obiettivo è chiaro: essere sempre più un punto di riferimento per chi cerca giustizia nel diritto assistenziale in tutta Italia”.

