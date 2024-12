A Ragusa l’iniziativa “Cresco Mangiando Sano”

Nell’ambito del servizio di refezione scolastica del Comune di Ragusa per il biennio 2023/2025, nelle giornate di giovedì 12 e sabato 14 dicembre si realizzerà l’iniziativa “Cresco Mangiando Sano”, due giornate di incontri formativi per insegnanti e famiglie promosse dalla “A.T.I. Siristora e Gran Menù”, fornitrice del servizio di refezione scolastica, per affrontare temi chiave legati alla nutrizione e alla crescita armoniosa dei bambini.

“È anche attraverso la ristorazione scolastica – afferma l’assessore alla Pubblica istruzione, Catia Pasta – che la scuola esercita una funzione formativa, in primis per ciò che riguarda l’educazione alimentare. L’obiettivo della ristorazione scolastica, infatti, non consiste solo nel fornire un pasto appropriato, per quantità, qualità nutrizionale e contesto, ma contribuisce alla promozione di comportamenti idonei al miglioramento dello stato di salute, favorisce la cultura alimentare, anche attraverso menù legati alle tradizioni territoriali, e stimola la socializzazione, l’uguaglianza e l’accettazione dell’altro soprattutto quando ci si trova davanti a bambini che provengono da tradizioni, etnie, o anche stati sociali diversi tra loro. Facendo seguito alle molte richieste pervenute da parte delle famiglie, abbiamo quindi decido di dare il via a questo duplice momento di incontro”.

Due infatti gli appuntamenti in programma sviluppati con il contributo della Dott.ssa Francesca Drago, biologa nutrizionista, e della Dott.ssa Concetta Sortino, psicologa e psicoterapeuta:

*12 dicembre ore 16:00: Insegnanti scuola dell’infanzia, primaria di I° grado a tempo pieno, insegnanti che si occupano di educazione alimentare nelle scuole

*14 dicembre ore 10:00: Genitori, rappresentanti di classe, rappresentanti di istituto.

La sede degli incontri sarà la Sala Conferenze nella Zona Artigianale di Ragusa – Via On. Corrado di Quattro.

Di seguito le principali tematiche che saranno affrontate nel corso degli incontri:

– Educazione alimentare con strumenti innovativi: proiezione di cartoni animati per trasmettere ai bambini i valori di un’alimentazione equilibrata.

– Collaborazione scuola-famiglia: strategie per promuovere corrette abitudini alimentari.

– Errori alimentari comuni in età scolare: analisi dei comportamenti da correggere.

– Modello alimentare mediterraneo: un patrimonio culturale e nutrizionale da riscoprire.

– Menù scolastici bilanciati: principi per garantire pasti sani e vari.

– Disturbi alimentari e nutrizionali: prevenzione e riconoscimento precoce.

– Percezione del corpo e benessere psicologico: riflessioni sull’impatto dell’alimentazione sul sé infantile.

