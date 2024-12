Modica e Gela. Al via la sedicesima edizione Festival di CinemaPoesia Versi di Luce 2024

Nell’ambito delle iniziative culturali promosse dal Cineclub 262 in collaborazione con il Cinecircolo Stella Maris di Gela e il Club Amici di S. Quasimodo di Modica, si svolgerà in parallelo a Modica e a Gela dal 10 al 14 dicembre il Festival internazionale di CinemaPoesia “Versi di Luce”, giunto alla sedicesima edizione.

Il claim di questa edizione è: “La poesia è di tutti e di tutti”, facendo riferimento alle parole del poeta Aldo Palazzeschi di cui nel 2024 ricorre il cinquantenario della morte.

“La poesia è in tutti e di tutti, è patrimonio comune e universale. Per il poeta è l’essenza della vita, per gli altri il profumo, profumo che tutti avvertono vagamente e inafferrabilmente. Il poeta ha la facoltà di fissare con la immagine o nelle parole l’istante che fugge e di poterlo comunicare agli altri.”

Palazzeschi scavalca ogni gabbia ideologica, non preferisce i sentieri già percorsi, rivela incessantemente aspetti nuovi dell’anima, in una ricerca ironica e sognatrice, fuori dagli schemi.

“L’uomo non può essere considerato seriamente che quando ride… Bisogna rieducare al riso i nostri figli, al riso più smodato, più insolente, al coraggio di ridere rumorosamente…”.

Le sue parole si impongono come fari nella notte perché la Poesia ha la missione di avvicinare ciascuno verso lo stupore, grazie proprio alla successione libera delle parole.

Perché è proprio vero che nell’anima di ogni persona risiede poesia e la voglia di stupirsi e di spensieratezza abbraccia forte il tempo che passa per capire che ogni istante non deve essere sprecato.

Come non accostare la figura di Palazzeschi con quella di Salvatore Quasimodo?

Una frase del Poeta Premio Nobel sottolinea la bellezza del messaggio di “Giovani Versi di Luce” e di tutto il Festival internazionale di Cinema Poesia “Versi di Luce”: “La poesia è la rivelazione di un sentimento che il poeta crede che sia personale e interiore, che il lettore riconosce come proprio.”

Ecco, allora, i due punti cardine che si muovono dentro il claim “La poesia è di tutti e in tutti”: tempo e sentimento, entrambi rivelatori del senso della vita.

Il tempo manca perché scorre, ma non deve mancare di sentimento.

Bisogna, allora, contemplare se stessi, celebrare la poesia che ogni persona custodisce anche se non se ne rende conto, sentire il “suo profumo” per avere il coraggio di percorrere anche sentieri non battuti.

E ridere rumorosamente.

Il Festival gode del sostegno della Regione Siciliana Assessorato Sport, Turismo e Spettacolo, della Si-ciliafilm Commission e del Ministero della Cultura, del patrocinio del Comune di Modica e del Comu-ne di Gela, con partners istituzionali C.T.C.M., I.F.F.S. (International Federation of Film Societies), F.I.C.C. (Federazione Italiana Circoli del Cinema), F.I.C.C. Centro regionale Sicilia, F.C.S. (Coordina-mento dei Festival del Ci

nema in Sicilia), L.I.P.S. (Lega Italiana Poetry Slam).

Centinaia anche quest’anno i lavori cinematografici pervenuti da tutto il mondo.

Ad essere selezionati sono stati nelle rispettive sezioni: 6 lungometraggi, 8 cortometraggi, 10 video-poetry, 5 videoclip, 2 corti “Young”, uno di animazione e uno short fiction, opere che verranno valuta-te da una giuria internazionale composta da esperti del settore, ospiti prestigiosi del Festival.

Avvio giorno 10 dicembre con l’apertura a Gela del Festival: alle ore 19.00 al Cineteatro Antidoto si terrà l’evento “65 anni dal Nobel”, un omaggio a Salvatore Quasimodo con l’anticipazione/presentazione dello spettacolo di cineteatro “Non sposto un segno al mio cuore”, a se-guire proiezioni di corti.

Imperdibile alle ore 20.00, sempre al Cineteatro Antidoto, la proiezione del lungometraggio in concor-so “Il mare nascosto” di Luca Calvetta, alla presenza del regista. Si tratta di un appuntamento mol-to interessante per il contenuto rappresentato nel film, per il messaggio interiore che viene espresso in maniera poetica e, soprattutto, si avrà modo di riflettere “sensibilmente” su temi quali la libertà di esse-re se stessi e di avere a cuore il proprio futuro.

Il programma del Festival si può consultare nel sito www,versidiluce.com

