Ragusa. Sopralluogo auditorium “Mariele Ventre” della Consigliera Caruso

La consigliera comunale Rossana Caruso, insieme al dirigente scolastico Leonardo Licata, ai rappresentanti dei genitori del consiglio d’istituto Paola Nigito e Simone La Cognata e al dirigente del settore competente del Comune di Ragusa, ha partecipato questa mattina a un sopralluogo presso l’auditorium della scuola “Mariele Ventre”. L’ispezione si è resa necessaria a seguito delle segnalazioni sulle gravi problematiche strutturali che mettevano a rischio l’utilizzo della struttura, in particolare in vista degli imminenti eventi natalizi. Durante il sopralluogo, ci si è resi conto della gravità della situazione: pannelli staccati, infiltrazioni abbondanti d’acqua e altre criticità che rendono al momento inagibile l’auditorium. “La situazione rappresenta un problema che non poteva essere ignorato – dichiara la consigliera Caruso – È fondamentale che studenti, docenti e famiglie possano contare su un ambiente sicuro e accogliente per le attività scolastiche e comunitarie”. Il dirigente del settore competente del Comune di Ragusa ha assicurato che i lavori di sistemazione partiranno già domani, grazie all’intervento delle imprese incaricate. Gli interventi saranno volti a risolvere tutte le criticità strutturali e a garantire la piena sicurezza della struttura, permettendo il regolare svolgimento delle attività in programma. “L’avvio immediato dei lavori rappresenta un primo passo per restituire dignità a questa struttura così importante per la scuola e per la comunità” aggiunge Caruso. L’obiettivo è quello di completare gli interventi prima delle festività natalizie, assicurando che gli eventi previsti possano svolgersi in un ambiente finalmente adeguato e privo di rischi.

Salva