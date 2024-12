Ragusa. Si è riunito il tavolo congiunto per la tutela degli animali

Alla presenza di sindaci e rappresentanti dei Comuni Iblei e dei rappresentanti dell’Asp, dott. Cicero e dott. Raniolo, è tornato a riunirsi il tavolo congiunto per la Tutela degli animali.

Nella sala Giunta del Palazzo municipale di Ragusa, il secondo incontro di confronto ha avuto al centro una serie di temi di grande rilevanza e urgenza concordati da tutti.

Primo punto discusso è stata la necessità di potenziare le sterilizzazioni dell’Asp di cani e, in particolar modo, gatti, al momento insufficienti in diversi Comuni, alcuni dei quali pronti a mettere a disposizione spazi e locali per agevolare l’Asp nel suo lavoro.

Già su questo importante punto il tavolo ha mostrato la sua concretezza con l’Azienda Sanitaria che, a fronte dell’attuale carenza di veterinari, ha comunicato che è previsto a breve termine l’inserimento di nuove unità di personale, e i Comuni che si sono fatti carico di fornire all’Asp i dati sulle sterilizzazioni necessarie per ciascuno di loro così da ottimizzare risorse e procedure.

Ulteriori progressi sul fronte sterilizzazioni si attendono poi dall’apertura di una nuova clinica veterinaria situata nei locali dell’ex Ospedale Civile di Ragusa che, stante l’attuale cronoprogramma, dovrebbe essere operativa nell’estate 2025.

Sulla stessa linea il progetto di ristrutturazione di una villa sita nell’ex base Nato di Comiso da destinare a ulteriore clinica veterinaria, attiva per le sterilizzazioni oltre che per la rieducazione e la degenza degli animali operati.

Il tavolo ha quindi convenuto di realizzare un progetto di sensibilizzazione congiunto e di riunirsi stabilmente con cadenza mensile: è fondamentale unire le forze per gestire un fenomeno che, essendo gli animali privi di specifica territorialità, spesso supera i confini comunali.

