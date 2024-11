Ragusa. Giubileo per i 75 anni della Diocesi

In occasione del Giubileo per i 75 anni della Diocesi di Ragusa, il Museo della Cattedrale ospita la mostra “La Chiesa ragusana e i suoi Vescovi”. Saranno esposti documenti, volumi e oggetti di arte sacra. Si potrà così ricostruire il volto della Chiesa ragusana attraverso le figure dei suoi Pastori e rileggere la storia della nostra Diocesi alla luce dei Vescovi che l’hanno guidata ma anche di quei figli della Chiesa di Ragusa chiamati ad esercitare il ministero episcopale in altre diocesi.

𝐋𝐚 𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐬𝐚𝐫𝐚̀ 𝐢𝐧𝐚𝐮𝐠𝐮𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝𝐢̀ 𝟐𝟖 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟐𝟎 𝐞 𝐬𝐢 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐚̀ 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞, 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐢 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐮𝐬𝐞𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐭𝐭𝐞𝐝𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚 𝟖𝟕, 𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐚𝐥 𝟑𝟏 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟎 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟑 𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟔 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟗. Raccoglie preziose testimonianze documentarie custodite nell’Archivio e nella Biblioteca della Diocesi e al Museo della Cattedrale e presenta le figure dei Vescovi di Ragusa che si sono succeduti in questi 75 anni (Ettore Baranzini, Francesco Pennisi, Angelo Rizzo, Paolo Urso, Carmelo Cuttitta) ma anche dei Vescovi originari di Ragusa che hanno guidato altre Diocesi (Ascenzio Gurrieri, Ferdinando Ricca, Carmelo Canzonieri, Giovanni Jacono, Sebastiano Rosso, Carmelo Ferraro, Mario Russotto, Giambattista Diquattro).

L’iniziativa è curata dall’Archivio diocesano, dall’Ufficio diocesano Comunicazioni sociali, dal Museo della Cattedrale e dalla Biblioteca diocesana “Monsignor Francesco Pennisi”.

