Ragusa, tombino a cielo aperto. La Consigliera Caruso sollecita interventi

Un pericolo a cielo aperto. E’ il senso della segnalazione che la consigliera comunale Rossana Caruso ha già inoltrato al Comune, facendosi portavoce, come per altri casi, delle anomalie che arrivano dai cittadini, con riferimento al tombino compromesso che sorge all’angolo tra via Napoleone Colajanni e via Anfuso. “Il tombino, in pratica – sottolinea Caruso – è privo di qualsiasi copertura. E’ vero che l’area risulta transennata, ma la rete di sicurezza è manomessa. Per cui può accedervi chiunque, a maggior ragione dei ragazzini inconsapevoli della gravità del pericolo, per non parlare degli animali da passeggio”. La consigliera Caruso si rivolge all’amministrazione comunale affinché “si possa intervenire con la massima urgenza. E ciò al fine – prosegue – di evitare situazioni di rischio e disagi seri per l’incolumità della cittadinanza”.

