Ispica. Zona Pip e completamento cimitero, la Cna chiede un incontro al Sindaco

“Tenuto conto delle precedenti riunioni svolte presso il palazzo di Città in merito all’iter di realizzazione della zona Pip di Ispica (area artigianale) e dei molteplici incontri effettuati con riferimento al progetto di completamento del cimitero, la Cna di Ispica ritiene necessaria ed urgente un’accelerazione rispetto ai tempi di realizzazione definitiva di entrambe le opere”. Così, in una nota della sede comunale di Ispica e che è stata trasmessa al primo cittadino dal segretario territoriale Carmelo Caccamo. “Chiediamo – sottolinea l’organizzazione di categoria – un incontro urgente al fine di fare il punto della situazione e conoscere gli atti e i procedimenti che l’Amministrazione comunale intende promuovere al fine di sbloccare sia la realizzazione concreta delle opere di urbanizzazione della zona artigianale, sia il cronoprogramma concreto delle opere di completamento del cimitero, consegnando alla città e alle imprese due investimenti per i quali abbiamo condiviso l’importanza strategica in favore delle imprese e dei nostri cittadini. Riteniamo importante sottolineare anche un ulteriore motivo dell’incontro, ovvero l’esigenza fortemente manifestata, da molte aziende e dai tecnici professionisti, di fornire maggiore impulso all’economia locale lungo la fascia costiera dotando l’ente del Pai, Piano per l’assetto idrogeologico, strumento fondamentale della politica di assetto territoriale mediante il quale sono programmate e pianificate le azioni e gli interventi sul territorio. Tutto ciò permetterebbe di poter progettare e realizzare delle opere in un’ottica complessiva di ecosostenibilità turistica”. Da parte del sindaco di Ispica, rispetto alla nota della Cna, è stata manifestata la disponibilità al confronto: pertanto, l’associazione datoriale resta in attesa di specifica convocazione in tempi brevi.

