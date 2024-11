Aeroitalia lascia Comiso. Italia Viva chiede chiarezza

“Apprendiamo dalla stampa la decisione della compagnia aerea Aeroitalia di lasciare l’aeroporto di Comiso a partire dal 15 dicembre. Una decisione destinata a fare discutere, soprattutto a poche ore dal vertice in cui la Sac e il territorio avrebbero dovuto confrontarsi sul futuro dell’aeroscalo che, adesso, viene completamente messo in discussione”. Lo dicono Marianna Buscema, presidente provinciale di Italia Viva, e Giuseppe Perna, responsabile regionale Turismo del partito renziano. “Vorremmo comprendere – dicono entrambi – perché Aeroitalia sta lasciando in fretta e furia Comiso. Cosa c’è sotto? Perché nel comunicato diffuso dalla stessa compagnia aerea si fa riferimento ad un trattamento diverso rispetto ad altre compagnie? Perché Sac e Governo regionale non proferiscono parola? Noi di Italia Viva abbiamo acceso i riflettori sulla questione Comiso già dallo scorso anno, siamo stati presenti alla manifestazione tenutasi qualche sabato addietro e di certo continueremo a fare domande, anche scomode”. “Lo scalo aeroportuale di Comiso – aggiunge Perna – è un’infrastruttura strategica per la Sicilia e i siciliani, è inspiegabile che negli ultimi due anni Ryanair prima e Aeroitalia poi lo abbiano abbandonato in tempi rapidissimi. Vogliamo sapere la verità. Cosa ne pensano il presidente Schifani e gli assessori regionali Aricò (Infrastrutture) e Amata (Turismo)?”. Dal canto suo, Marianna Buscema sottolinea: “Un’altra mazzata per il nostro territorio, per certi versi imprevista. Una decisione che pregiudica le sorti legate a uno sviluppo turistico sempre più messo in difficoltà dalla mancanza di una sinergia ad hoc”.

