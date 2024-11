La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con l’Inner Wheel Club Scicli

“L’amore non distrugge, l’amore non uccide. L’amore forma, l’amore salva.” Lunedì 25 Novembre, presso Palazzo Mormino a Donnalucata, l’Inner Wheel Club di Scicli, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, ha commemorato la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La cerimonia ha avuto inizio con la scopertura di una panchina rossa presso la piazza antistante Palazzo Mormino, benedetta da Don Paolo Alescio, alla presenza di numerosi cittadini, delle socie del club e delle più alte

cariche civili e militari della provincia. Erano infatti presenti Agostina Alabiso, capo segretateria Prefettura, in rappresentanza del Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, il Commissario di Polizia Eva Carpinteri, il Maggiore dei Carabinieri di Modica, Francesco Zangla, il

Capitano della Guardia di Finanza di Modica, Camilla Massarini, il Sottotenente di Vascello Maura Mugavero, il Maresciallo dei Carabinieri di Donnalucata, Giorgio Calabrese, il vicesindaco del Comune di Scicli, Giuseppe Causarano, la delegata della Giunta comunale, Licia Mirabella, e la Comandante della Polizia municipale di Scicli, Maria Rosa Portelli.

La manifestazione è poi proseguita presso la sala conferenza di Palazzo Mormino, dove, dopo l’esecuzione degli inni e la proiezione di alcuni video realizzati dall’Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato, la presidente Mela Monaco ha salutato i presenti esponendo di seguito, nel suo discorso, tutte le problematiche legate alle condizioni di violenza e sopraffazione che le donne continuano a subire, trascinate in un vortice di brutalità e ferocia, che, purtroppo, frequentemente, si conclude con un femminicidio. Gli interventi successivi dei rappresentanti delle forze dell’ordine presenti, hanno sottolineato quanto sia essenziale assistere le donne, incoraggiandole a denunciare le violenze subite,

evidenziando come la collaborazione tra governi locali, forze dell’ordine e associazioni assistenziali possa accrescere l’opportunità di riuscita di interventi sempre più efficaci nella comune lotta per contrastare questa emergenza. A tal proposito le Nazioni Unite hanno indetto la campagna “Orange The World”, alla quale ha aderito l’Inner Wheel, sia a livello internazionale che locale. E’ stato scelto il colore arancione come filo conduttore di questa campagna, perchè, declinato in tutte le sue sfumature, è il colore dell’alba del nuovo giorno

che nasce, e dunque, metaforicamente, anche dell’alba della nuova era che potrà vedere il mondo finalmente libero dalla violenza contro le donne.

