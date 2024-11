Va in escandescenza e sferra un pugno alla dottoressa

Palermo: È andato in escandescenza un paziente, seguito dagli specialisti del servizio per le tossicodipendenze presso l’ospedale Villa Sofia a Palermo, al punto da aggredire una dottoressa. Un quarantenne ha colpito con un pugno al volto il medico in servizio al pronto soccorso. Grazie al tempestivo intervento di una guardia giurata che è riuscito a bloccare il paziente, che in quel momento era seguito dagli specialisti del servizio per le tossicodipendenze, si è evitto il peggio, fino all’arrivo delle forze dell’ordine che lo hanno preso in custodia. Secondo quanto si è appreso, pare che l’uomo avesse passato la notte in ospedale, e non appena i medici hanno proposto la consulenza psichiatrica, ha iniziato a inveire contro la dottoressa minacciandola anche di morte, cercando di colpirla con calci e pugni.

Salva