Dimissioni per fatti concludenti. Ebt Ragusa illustra le novità

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto operanti nell’area iblea che il ministero del Lavoro, con circolare n.6 del 27 marzo 2025, ha fornito indicazioni sui principali interventi attuati con la Legge 13 dicembre 2024 n. 203 (c.d. Collegato lavoro). In particolare, il documento si sofferma sulle novità in materia di dimissioni per fatti concludenti, somministrazione di lavoro, lavoro stagionale, periodo di prova e comunicazioni in materia di lavoro agile. La disposizione relativa alla disciplina delle cd. “dimissioni per fatti concludenti”, di cui all’art. 19 della Legge n. 203/2024, ha riconosciuto espressamente la possibilità che il rapporto di lavoro si concluda per effetto delle cd. “dimissioni per fatti concludenti”, in caso di assenza ingiustificata protratta per oltre 15 giorni, in mancanza di diversa previsione del Ccnl di riferimento.

Tale termine, individuato dalla legge, costituisce il termine legale minimo per consentire al datore di lavoro di comunicare l’assenza ingiustificata del lavoratore all’Ispettorato territoriale del lavoro. A tal riguardo, viene specificato che il datore di lavoro, a seguito degli accertamenti ispettivi, potrebbe essere ritenuto responsabile, anche penalmente, per falsità delle comunicazioni rese all’Ispettorato territoriale. “Laddove il Ccnl applicato preveda, invece, un termine diverso – spiegano dal consiglio direttivo dell’Ebt Ragusa presieduto da Gregorio Lenzo – lo stesso troverà applicazione ove sia superiore a quello legale. Se, viceversa, è previsto un termine inferiore, dovrà farsi riferimento al termine legale. Pertanto, una norma contrattuale “ad hoc” riferita alle “dimissioni per fatti concludenti” potrà prevedere solo un termine superiore a 15 giorni.

Per quanto riguarda, invece, la disciplina sui licenziamenti disciplinari, da non confondersi con la procedura sopra esposta, continuano ad applicarsi le vigenti previsioni in materia di assenza ingiustificata previste dal Ccnl applicato e dall’art. 7 della Legge n. 300/70. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la sede dell’Ebt di via Roma 212, telefono 0932.622522.

