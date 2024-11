Modica. Lite e tentativo di bloccare lo spettacolo sabato sera

Momenti concitati sabato sera in Piazza Matteotti a Modica nel corso di uno spettacolo musicale. Tutto è iniziati con una lite tra due extracomunitari in preda ai fumi dell’alcol. I due sono venuti alle mani, generando un fuggi-fuggi della gente. E’ intervenuta la polizia che ha bloccato i contendenti e li ha trasferiti in Commissariato. Poco più tardi tre persone, sempre ubriache, sono salite sul palco costringendo i musicisti a sospendere lo spettacolo. Anche in questo caso sono dovute intervenire le forze dell’ordine.

