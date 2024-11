Monterosso Almo. Da oggi visita pastorale del vescovo Giuseppe La Placa

Stamattina è iniziata la visita Pastorale del vescovo Giuseppe La Placa alle Comunità parrocchiali di Maria SS. Assunta e San Giovanni Battista. La Visita Pastorale è infatti un momento di incontro diretto tra il Vescovo e i fedeli, una preziosa occasione per vivere la preghiera comunitaria, confrontarsi sulle sfide pastorali e valorizzare il ruolo delle parrocchie nella vita del territorio. Questo importante evento ecclesiale si svolge tra oggi ed il primo dicembre, con un ricco ed articolato programma di incontri, celebrazioni e momenti di confronto.

Già da lunedì alle 9 Lodi mattutine con esposizione del SS. Sacramento presso la cappella delle Suore

Orsoline della Sacra Famiglia e incontro con la Comunità delle Suore. Alle 09.30 Incontro con l’Amministrazione Comunale e la Polizia Municipale e visita a Palazzo Cocuzza. Alle 10.30 Visita ad alcuni esercenti. Alle 11.30 Incontro con insegnanti e alunni della Scuola elementare e dell’infanzia. Alle 12.15 Visita a Canalazzo (area attrezzata) incontro con i Forestali e le Forze dell’Ordine. Alle 17.00 Incontro con il gruppo della corale e gli adoratori.

Alle 18.30 Celebrazione Eucaristica nella chiesa di San Giovanni Battista. Alle 20.00 Catechesi di Avvento per il Vicariato della zona montana, nella Chiesa di Dan Giovanni Battista. La visita continua martedì con il seguente programma:

Alle 9,30Visita alle aziende.

Alle 10.30Visita alla casa di riposo.Alle 11.30 Visita alla Scuola media e incontro con il Dirigente scolastico e i docenti.Alle 16.00Visita agli ammalati. Alle 17.30 Incontro con il Direttivo Caritas e con il gruppo missionario. Alle 18.30 Celebrazione Eucaristica in Chiesa Madre.

Alle 19.00 Incontro con i catechisti, gli animatori dell’Oratorio e del Grest e i responsabili per la Pastorale Familiare. Alle 20.00 Festa nella sala “Chiara Luce” con il gruppo famiglie e il gruppo giovani. Per giovedì e’ previsto :Alle 9,30

Visita al centro “Ragazzi Più” (persone con disabilità).

Alle 10.00 Visita alle aziende.

Alle 16.00 Visita comunitaria al Cimitero con momento di preghiera. Alle 17.00

Visita alle aziende.

Alle 17.45 Incontro con i ministri istituiti presso il salone della chiesa di San Giovanni Battista.

Alle 18.30Celebrazione Eucaristica nella chiesa di Sant Anna. Per venerdì alle 10.30 Visita agli ammalati e/o aziende ed alle 12.00 Visita alla farmacia e alla postazione del 118 con gli operatori sanitari. Per sabato alle 10.00 Visita agli ammalati. Alle 11.30 Visita agli esercenti. Alle 16.00 visita ai Circolo in piazza San Giovanni. Alle 17 Incontro con i gruppi Rinnovamento nello Spirito e Azione Cattolica. Alle 17.45 Incontro con i fidanzati. Alle 18.30 Celebrazione Eucaristica al Santuario dell’Addolorata.

Alle 20 Inaugurazione del Centro pastorale “Don Puglisi”. Assemblea parrocchiale e momento di festa con la Comunità.

Per domenica primo dicembre alle 9,30 Incontro con i Consigli Pastorale e Affari economici e con i Comitati delle feste ed alle 11.00Celebrazione Eucaristica nella chiesa di San Giovanni Battista, a conclusione della Visita Pastorale.

Salva