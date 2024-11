Olimpiadi nazionali di Navigazione. Premiato studente di Pozzallo

La Società Marinara di Pozzallo ha premiato Luca Lombardo, studente del quinto anno dell’Istituto “La Pira” di Pozzallo, per essersi

classificato al secondo posto alle Olimpiadi di Navigazione Marittima, svoltesi lo scorso maggio a Procida.

A consegnare la targa di encomio è stato Nino Campanella, presidente della società. All’evento era presente anche Paola Barrera, attuale

dirigente scolastica dell’Istituto “La Pira”, che, oltre a elogiare lo studente per il brillante risultato conseguito, ha sottolineato le

grandi opportunità offerte ai diplomati dell’istituto, soprattutto in termini di occupazione.

In una platea gremita spiccavano diversi ex studenti, alcuni dei quali oggi ricoprono incarichi di comando su grandi navi. Tra i presenti c’era anche Antonio Lubello, ex docente di navigazione, che ha formato generazioni di ufficiali del settore marittimo.

