Calcio. Un pessimo Modica non va oltre lo 0-0 con la Leonfortese

Il Modica non sfrutta l’occasione per avvicinarsi al Milazzo capolista(pari col Vittoria) e sciupa una partita sulla carta facile. La Leonfortese non ha dovuto faticare molto per portare a casa il risultato in bianco visto che i locali non hanno mai tirato in porta. Squadra scialba, disordinata, senza mordente (non per niente è uscita dal rettangolo di gioco tra i fischi dei tifosi) il Modica, nelle ultime tre partite ha racconto appena due punti, peraltro in casa.

MODICA – LEONFORTESE 0 -0

Modica Calcio: Pontet, Mollica (40′ st Triolo), Rossi, Rallo, Aldair Neto (14′ st Cacciola), Cappello (36′ st Susino), Schembari (29′ st Kondila), Messina, Arquin, Idoyaga, Vitelli (26′ st Belluso). A Disp: La Licata, Denaro, Mallia, Alecci. All. Pasquale Ferrara

Leonfortese: Moschella, Baldeh, Coco, Puleo, Russo, Popolo, Cipriano (20′ st Biondo), Villar (23′ st De Luca), Cosendey, Caputa (29′ st La Porta), Fittaioli. A Disp: Russo, Mignieco, Favata, Contino,Manuele, Sanfilippo. All. Eugenio Lu Vito.

Arbitro: Pierluigi Florena di Messina

Assistenti: Antonino Spanò e Gerardo Calandra Sebastianella di Messina

