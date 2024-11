L’evasione fiscale a Modica. Occorrono soluzioni

L’evasione fiscale a Modica, con particolare riferimento ai tributi comunali per acqua e rifiuti, presenta un quadro allarmante che necessita di un’analisi approfondita sotto diversi aspetti:

1. Aspetto quantitativo: Il dato del 10% di riscossione nel 2023 è estremamente basso e indica una grave carenza nella capacità del Comune di riscuotere le entrate necessarie per garantire i servizi pubblici. Il confronto con Ragusa (68% di riscossione) evidenzia un divario enorme e mette in luce una criticità specifica di Modica.

2. Aspetto qualitativo: La mancata riscossione ha profonde conseguenze sulla capacità del Comune di erogare servizi efficienti ai cittadini. La mancanza di risorse finanziarie può portare al deterioramento delle infrastrutture, alla riduzione della qualità dei servizi offerti (raccolta rifiuti, gestione idrica) e, in generale, a una minore qualità di vita per i residenti.

3. Aspetto politico: Il silenzio di maggioranza e minoranza consiliare è inaccettabile. La mancanza di dibattito pubblico e di azioni concrete per contrastare l’evasione dimostra una grave incapacità da parte delle istituzioni locali di affrontare il problema. Questa inerzia potrebbe essere dovuta a diverse cause. È necessario un’indagine approfondita per comprendere le ragioni di questo silenzio.

4. Aspetto socio-economico: L’evasione potrebbe essere legata a fattori socio-economici, come la presenza di una significativa economia sommersa o un’elevata percentuale di popolazione con basso reddito. Tuttavia, anche in presenza di queste difficoltà, è fondamentale mettere in atto strategie efficaci per contrastare l’evasione, magari con politiche di sostegno mirate e con forme di agevolazione per i contribuenti in difficoltà.

5. Aspetto giuridico:** È fondamentale verificare se il Comune di Modica sta adottando tutte le misure previste dalla legge per la riscossione dei tributi. È necessario analizzare le procedure utilizzate, la tempestività degli accertamenti e l’efficacia degli strumenti di riscossione utilizzati. Potrebbero esserci carenze normative o amministrative che contribuiscono al problema.

In conclusione, l’evasione a Modica non è solo un problema finanziario, ma un problema di governance, trasparenza e responsabilità delle istituzioni. Per risolverlo è necessario un approccio multidisciplinare che coinvolga amministratori, tecnici, forze dell’ordine e cittadini, con azioni concrete e trasparenti per individuare le cause e mettere in atto rimedi efficaci. Un’indagine approfondita e indipendente si rivela fondamentale per comprendere la reale portata del fenomeno e individuare le soluzioni più opportune.

Salva