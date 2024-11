Rialzare la testa e mostrare carattere. La mission del Modica Calcio

Modica Calcio chiamato all’esame Leonfortese, i rossoblu vogliono subito lasciarsi alle spalle il risultato di Milazzo e dimostrare la propria forza di gruppo tecnica e mentale.

Mister Ferrara in questi giorni ha lavorato tanto con l’intento di tenere alta la tensione spronando i suoi a mantenere un atteggiamento combattivo. La formazione della Contea, vuole ripartire dal suo reparto avanzato parecchio prolifico con 23 gol fatti e dal capocannoniere del girone, Arquin.

Al “Vincenzo Barone” arriva la Leonfortese, non di certo una squadra cuscinetto e sicuramente un avversario scomodo da affrontare specie in questo momento, considerato lo stato di forma della formazione biancoverde che occupa la zona mediana della classifica e vanta una vittoria esterna contro l’Imesi Atletico Catania e il pareggio in casa del Vittoria. Una formazione ben messa in campo che non subisce tanto pur avendo una differenza reti che racconta un sostanziale equilibrio con 13 gol fatti e 10 subiti alla decima.

Obiettivo uscire subito da questo periodo e consolidare la propria corsa alle prime posizione di questo Girone B di Eccellenza, così da affermare il valore di una rosa che a larghi sprazzi ha saputo dimostrare tanto pur raccogliendo meno di quanto magari meritava.

Ecco l’elenco dei convocati per la partita di Domenica 24 Novembre contro la Leonfortese al “Vincenzo Barone” di Modica, ore 15:00:

Portieri: Calvo, La Licata, Pontet.

Difensori: Denaro, Mallia, Mollica, Rallo, Rossi, Triolo.

Centrocampisti: Aldair Neto, Alecci, Cacciola, Kondila, Messina, Schembari.

Attaccanti: Arquin, Belluso, Cappello, Idoyaga, Susino, Vitelli.

Indisponibili: Francofonte, Palmisano

Squalificati: Incatasciato, Maimone

Salva