Il Consiglio Comunale di Ispica approva regolamento scuolabus

Il Consiglio Comunale di Ispica, su proposta delle forze politiche di opposizione, ha approvato il regolamento per il servizio dello scuolabus. I Consiglieri di opposizione hanno depositato un emendamento al regolamento proposto dall’Amministrazione Comunale prevedendo la gratuità del servizio, nel rispetto degli equilibri di bilancio, per tutto l’anno scolastico al fine di garantite il diritto all’istruzione per tutti.

L’emendamento ed il regolamento, così come emendato, sono stati approvati all’unanimità.

L’Amministrazione Comunale che ha sostenuto l’inserimento del ticket ed una compartecipazione alle spese da parte delle famiglie ha rivisto la propria posizione decidendo di accogliere la proposta delle opposizioni.

“Le opposizioni, attraverso il dialogo ed il confronto, hanno dimostrato coraggio, senso di responsabilità e concretezza dando risposte tangibili alle famiglie. All’Amministrazione Comunale riconosciamo il passo indietro fatto rispetto alla proposta iniziale con l’auspicio che l’aula possa sempre dimostrare fattivamente d’essere nelle condizioni di sapere ascoltare i bisogni dei cittadini – dicono i consiglieri comunali Angelina Sudano, Pierenzo Muraglie, Carmelo Oddo e Giovanni Muraglie, il Presidente di Valìa-Voglia di Ispica, Marco Ruffino, e il Segretario del Movimento Civico “Muraglie Sindaco”, Mattia Moltisanti.”.

