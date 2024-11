La segreteria territoriale della Uil Fpl di Ragusa ha incontrato Patrizia Valenti, Commissaria straordinaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ed il direttore generale Nitto Rosso, per attenzionare la problematica del riconoscimento dei contributi previdenziali per i lavoratori ex articolo 23 impiegati nei progetti di pubblica utilità.

Da questo confronto è emerso che la questione è attenzione a sia dal sindacato che dall’amministrazione provinciale con gli organi regionali e nazionali.

Salva