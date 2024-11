Scoglitti protagonista di E-Planet in onda su Italia1

Il borgo marinaro di Scoglitti, sarà il protagonista della puntata di E-Planet, il magazine green di Mediaset, che andrà in onda domenica 24 novembre alle ore 14:00. La puntata sarà dedicata al tradizionale pescato di Scoglitti, una delle eccellenze della zona, con un focus sulle risorse ittiche locali e sulla vita del borgo marinaro che ha elaborato una specifica gastronomia del mare, avvalendosi anche dei prodotti del retroterra quali il famoso vino Cerasuolo di Vittoria DOCG e i rinomati prodotti ortofrutticoli.

Durante le riprese della trasmissione, il fotografo di fama internazionale Pucci Scafidi, noto artista palermitano, ha scelto Scoglitti come scenario per raccontare attraverso il suo obiettivo la bellezza e la storia del territorio ibleo. Le sue immagini, che catturano i colori, le sfumature e i paesaggi unici della zona, saranno parte di un prestigioso volume dedicato alla promozione e valorizzazione della provincia di Ragusa.

Il progetto di promozione del territorio è stato commissionato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, il cui Direttore Generale Nitto Rosso, ha voluto puntare sulle eccellenze locali per far conoscere al mondo la bellezza e le tradizioni della terra iblea. Il volume realizzato da Pucci Scafidi sarà presentato ufficialmente alla Borsa del Turismo Internazionale di Milano, un importante evento di promozione turistica.

Il Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha dichiarato: “Scoglitti è una delle frazioni più ricche di storia, tradizioni e risorse naturali del nostro territorio. Siamo orgogliosi che il suo pescato e la sua cultura siano raccontati in questa nota trasmissione, che dà lustro alla nostra comunità e al nostro patrimonio. La valorizzazione delle nostre eccellenze è un impegno che l’Amministrazione comunale porta avanti con grande determinazione, perché crediamo nel potenziale turistico e culturale che la nostra terra può esprimere. Proprio alla cucina scoglittiese riconosceremo il marchio DeCo.Ringraziamo il Libero Consorzio di Ragusa, e specificatamente il direttore generale Nitto Rosso per aver scelto anche il nostro borgo e Mediaset per aver dato voce alla nostra realtà.”

La puntata di E-Planet non solo celebra la tradizione marinara di Scoglitti, ma sottolinea anche l’importanza della sostenibilità e della valorizzazione delle risorse naturali e culturali locali. Pucci Scafidi ha affermato: “Ogni scatto è un invito a scoprire un angolo di Sicilia autentico e affascinante, dove storia, tradizioni e natura si fondono in un racconto visivo senza tempo”.

