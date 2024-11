Scicli. Si è dimessa l’assessora Valeria Timperanza

Si è dimessa l’assessora comunale di Scicli, Valeria Timperanza. Nominata lo scorso mese di febbraio dal sindaco Mario Marino, deteneva le deleghe allo Sport, al decentramento, alle borgate, alle politiche giovanili e alla mobilità sostenibile, ai rapporti con il Consiglio Comunale, assumendo inoltre le Politiche per l’immigrazione, la Cultura e i Beni culturali.

Con una lettera spiega che “si tratta di una scelta sofferta ma necessaria, dettata da motivi familiari che richiedono tutta la mia attenzione in questo momento.

Collaborare con voi è stato un privilegio e un’esperienza arricchente, che porterò sempre con me. Vi ringrazio per il supporto, il dialogo e l’impegno condiviso per il bene della nostra comunità.

Con le mie dimissioni, lascio anche questo gruppo di lavoro, certa che proseguirete con la determinazione e la dedizione che vi contraddistinguono”.

