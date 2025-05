Esercitazione antincendio “EXE Montelauro” a Giarratana e Monterosso: Protezione Civile in azione

Si terrà domani, sabato 17 maggio, a partire dalle 9 , una importante esercitazione di Protezione Civile denominata “EXE Montelauro”, promossa dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile (DRPC) della Sicilia. L’iniziativa vedrà la partecipazione del Corpo Forestale della Regione Siciliana (CFRS), dei Vigili del Fuoco (VVF) e delle principali organizzazioni di volontariato locale, con l’obiettivo di testare e rafforzare la risposta operativa in caso di incendi boschivi. Il fulcro operativo sarà l’area attrezzata di Monte Lauro, strategicamente situata tra i Comuni di Giarratana e Monterosso Almo, mentre il Centro Operativo Misto (COM), ospitato nei locali dei Rangers Europa in Contrada Margi rappresenterà la base logistica e di coordinamento dell’esercitazione. Durante la giornata, i residenti potranno assistere al movimento coordinato di mezzi di soccorso, squadre antincendio, volontari e unità operative specializzate che simuleranno interventi in risposta a un’ipotetica emergenza incendi. Le attività previste includono: il pattugliamento delle aree boschive, operazioni di spegnimento, messa in sicurezza di aree sensibili e l’utilizzo di sistemi di comunicazione e coordinamento in tempo reale. Le autorità precisano che si tratta esclusivamente di un’esercitazione e non vi è alcun pericolo per la popolazione. Si raccomanda, tuttavia, la massima collaborazione dei cittadini, invitati a seguire le indicazioni degli operatori e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea che verrà installata per l’occasione.

L’evento rappresenta un’importante occasione di addestramento per gli operatori del settore e per i volontari, ma anche un’opportunità per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della preparazione in caso di emergenze ambientali.

