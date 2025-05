Il sogno americano di Orazio Martorina. Da Modica alla grande mela

Orazio Martorina, imprenditore nato e vissuto a Modica, fino a quando un giorno decide di seguire il sogno americano e trasferirsi a New York. In Orazio, col tempo, prevale una forma mentis imprenditoriale, e decide di continuare il suo “viaggio”, senza trascurare il suo lavoro (titolare di Nova Pizzabar), e dedicarsi anche a una sua passione e a un business che non è proprio il suo, ma siccome è uno che crede in se stesso, decide di aprire un ristorante a New York. Proprio New York, secondo il suo pensiero imprenditoriale, può diventare fin da subito la destinazione ideale per aprire un ristorante italiano. Ma per fare questo ha bisogno di qualcuno che conosca bene la cucina italiana. E chi se non un professore che per tanti anni ha insegnato a cucinare a tanti giovani, futuri chef. Uno, che di cucina se ne intende, ed ecco l’idea, un vecchio amico d’infanzia che la sua vita l’ha dedicata alla cucina. Se non ricordo male, pensa Orazio, l’amico di un tempo si chiama Giovanni Roccasalva, dovrebbe insegnare all’istituto “Principi Grimaldi” di Modica. Lo chiamo? Si lo chiamo! Ma dimenticando che c’è il fuso orario, lo sveglia in piena notte, nel sonno più profondo. Pronto, si chi è! Ciao Giovanni, sono Orazio, ti ricordi di me, Orazio chi, ma come, Martorina, abbiamo condiviso tanti momenti insieme, mm, scusa ma è uno scherzo? Ma sai che ore sono? No, ma che importa, ho avuto una grande idea, ma devi venire su a New York, ma sei fuori? Io lavoro a scuola all’alberghiero, si lo so, ma l’idea è grandiosa, lo sanno tutti che a New York, la città più cosmopolita e ricettiva del mondo, le idee innovative funzionano. Giovanni, preso nel sonno, accetta la sfida, fa le valige, telefona a scuola e si mette in aspettative per tre mesi e vola a New York. A fare cosa? A organizzare un pranzo/buffet per 350 personalità, delle Nazioni Unite, tra cui, diverse autorità, ambasciatori artisti famosi dello spettacolo, in occasione della ricorrenza del 3 giugno. A Carlo, infatti, piace pensare in grande, vuole creare un concept in grado di essere facilmente replicabile. Sempre nel rispetto della cucina italiana. Con l’aiuto di Giovanni Roccasalva, ha immaginato però un format diverso nel veicolare il gusto italiano al palato degli americani. Anche perché, oggi il consumatore americano è alla continua ricerca di nuove esperienze legate ai ristoranti dove mangiare, ed è proprio questa capacità innovativa, su cui Orazio e Giovanni hanno deciso di puntare, per cercare di rispondere alle esigenze del nuovo consumatore.



