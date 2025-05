Scerbatura a Modica. Urge manutenzione. Riceviamo

Scriviamo la presente, in qualità di co-responsabili della Sede Locale dell’Unione Nazionale Consumatori di Modica, mossi da una seria e crescente preoccupazione per lo stato di pericolo che si sta aggravando nel territorio comunale, e in particolare nella frazione balneare di Marina di Modica, a causa della fitta vegetazione spontanea ormai fuori controllo che invade numerose strade pubbliche e spazi privati.

Come noto, l’approssimarsi della stagione estiva acuisce il rischio di incendi, con la presenza incontrollata di cespugli secchi, sterpaglie, arbusti e vegetazione incolta che agiscono da combustibile naturale, costituendo un pericolo concreto e imminente per l’incolumità pubblica, l’ambiente e le abitazioni limitrofe.

Tali elementi non solo compromettono gravemente la visibilità e la sicurezza stradale, esponendo a pericolo automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni, ma rendono anche estremamente difficoltoso l’intervento di eventuali mezzi di soccorso in caso di emergenza. Le criticità sono state direttamente verificate dalla nostra sede e documentate in più punti della città.

In particolare, si evidenzia la gravissima condizione di Marina di Modica, zona di rilevanza turistica, che dovrebbe invece essere oggetto di valorizzazione e decoro in vista della stagione estiva. In diverse aree private e spazi limitrofi alla sede stradale – come lungo il Corso Mediterraneo – la situazione ha raggiunto livelli di totale incuria e degrado: in prossimità della farmacia, si registra una fitta presenza di cespugli e vegetazione infestante, che:

mette a serio rischio di incendio gli immobili adiacenti;

gli immobili adiacenti; ostacola la visibilità degli automobilisti con concreto pericolo di sinistri;

con concreto pericolo di sinistri; impedisce il corretto utilizzo dei marciapiedi e dei passaggi pedonali ;

; favorisce la proliferazione di roditori e insetti infestanti con grave danno igienico e sanitario per i residenti;

con grave danno igienico e sanitario per i residenti; deturpa gravemente il decoro urbano della località, allontanando il turismo e compromettendo l’immagine dell’intera comunità.

La persistente negligenza da parte dei soggetti proprietari e la mancata vigilanza pubblica comportano una responsabilità sia civile che amministrativa.

alla luce di quanto sopra, la scrivente Unione Nazionale Consumatori – Sede di Modica,

CON LA MASSIMA URGENZA:

Che il Sig. Sindaco di Modica e gli uffici competenti dell’Amministrazione Comunale provvedano entro e non oltre 5 giorni: Alla rimozione immediata della vegetazione pericolosa lungo le strade pubbliche e in prossimità degli incroci;

della vegetazione pericolosa lungo le strade pubbliche e in prossimità degli incroci; all’ avvio di procedimenti sanzionatori verso i privati inadempienti, proprietari di terreni e immobili lasciati in stato di abbandono;

verso i privati inadempienti, proprietari di terreni e immobili lasciati in stato di abbandono; all’emissione di apposite ordinanze con intimazione alla bonifica, ai sensi del regolamento comunale e delle normative di protezione civile e ambientale. Che venga posta particolare attenzione alla zona di Marina di Modica, ed in primis all’immobile sito sul Corso Mediterraneo di fronte alla farmacia, come documentato nelle foto allegate, disponendo la rimozione coattiva in danno qualora i proprietari si rifiutassero o non provvedessero.

In difetto, la scrivente si riserva di interessare il Sig. Prefetto di Ragusa affinché eserciti i poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inadempienza da parte dell’amministrazione locale, oltre a valutare azioni legali per la tutela dell’interesse collettivo e la prevenzione dei danni.

Restiamo fin d’ora a disposizione per ogni forma di collaborazione con le istituzioni al fine di garantire sicurezza, decoro urbano e salubrità ambientale in favore della cittadinanza.

Con la massima stima,

Modica, 13/05/2025

Avv. Antonino Di Giacomo

Avv. Stefano Di Giacomo

Per Unione Nazionale Consumatori – Sede di Modica

