Anche nel 2025 la Bandiera Blu sventolerà a Marina di Ragusa

Ragusa – “Bandiera Blu a Marina di Ragusa! Una conferma del buon lavoro svolto e non una consuetudine da dare per scontata. Sono infatti solo 14 – afferma il sindaco Peppe Cassì – le città siciliane a poter vantare un vessillo che attesta eccellente qualità del mare negli ultimi quattro anni, efficienza nella gestione dei rifiuti, alti standard di accessibilità e di servizi. Più che un riconoscimento fine a se stesso, Bandiera Blu rappresenta il continuo impegno a tenere alta la cura per le nostre coste, la migliore garanzia per ragusani e turisti del rispetto che qui abbiamo per il mare”.

“Sono ben 32 i valori sulla base dei quali viene assegnata la Bandiera Blu – prosegue l’assessore all’Ambiente, Mario D’Asta – criteri che tra l’altro Fee Italia, la Fondazione per l’educazione ambientale che rilascia il riconoscimento, aggiorna periodicamente in modo da spingere le Amministrazioni locali a migliorarsi e ad evolvere. Quest’anno ad esempio siamo stati chiamati a redigere e a presentare un Piano di Azione per la Sostenibilità, con le attività realizzate e programmate nel triennio 2025-2027 in ambito di mobilità sostenibile, città e comunità sostenibili, vita sulla terra, vita sott’acqua, lotta al cambiamento climatico”.

