Convegno su “Le Comunità Energetiche Rinnovabili, l’iniziativa ragusana e le esperienze sul territorio”

Ragusa – Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono una grande opportunità: non solo permettono di ridurre le bollette, ma rappresentano anche una risposta concreta contro l’inquinamento ambientale.

Se ne parlerà giovedì 15 maggio, alle ore 16, nella Sala Consiliare del Comune, dove verrà fatto un vero e proprio “dipinto” della situazione facendo il punto su cosa sono le CER, come si realizzano e come possono migliorare la qualità della vita nelle nostre comunità.

Il convegno, che verterà su “Le Comunità Energetiche Rinnovabili: l’iniziativa ragusana e le esperienze sul territorio”, nasce all’indomani della recente pubblicazione del DDG 564 della Regione Sicilia per l’erogazione di contributi per la progettazione e realizzazione di impianti alimentati da fonte rinnovabile al servizio di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) cui partecipano Amministrazioni Comunali siciliane e che rappresenta una tappa importante per la diffusione delle CER nella regione.

Partendo dall’evoluzione della normativa razionale, il convegno si propone quale momento di confronto sulle iniziative del Comune di Ragusa e di altre realtà locali con focus sugli aspetti sociali e di sviluppo del territorio che caratterizzano le CER più di ogni altro progetto di promozione delle fonti rinnovabili.

Nello specifico il programma prevede:

ore 16.00, registrazione dei partecipanti;

ore 16.30 saluti istituzionali del sindaco del Comune di Ragusa, Peppe Cassì, della presidente del Libero Consorzio di Ragusa, Maria Rita Schembari, l’assessora ai Sevizi Sociali e alle Politiche per l’Inclusione del Comune di Ragusa, Elvira Adamo e Giovanna Criscione, componente della commissione consiliare ambiente ed energia del Comune di Ragusa;

alle 16.45, “Comunità energetiche rinnovabili, l’evoluzione della normativa nazionale”. Relazionerà Ocleto D’Arcangelo ricercatore del dipartimento tecnologie energetiche e fonti rinnovabili dell’ENEA;

17.00, “Il Bando PR FESR Sicilia 2021-2027 sulle CER e l’iniziativa del Comune di Ragusa”. Relazioneranno l’assessore all’Ambiente e e alla Transizione Ecologica del Comune di Ragusa, Mario D’Asta e l’Energy Manager della Regione Sicilia, Roberto Sannasardo;

alle 17.20, “I modelli giuridici per le CER partecipate da Enti Locali”. Relazionerà Giacomo Lo Scalzo dell’ area legale AESS – Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile;

alle 17.40 è prevista una tavola rotonda su “Esperienze e progetti di comunità energetiche in Sicilia. Moderatore sarà Matteo Caldera, ricercatore del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili dell’ENEA. Interverranno Carmelo Licitra, Energy Manager del Comune di Ragusa, Michelangelo Giansiracusa, presidente del Libero Consorzio di Siracusa e presidente della CER Comm0n Light, Gianluca Biazzo, presidente dell’Associazione Comunità Energetica Rinnovabile CER-Ibla, Marco Anfuso presidente CER Giarratana, Alessandro Angelica responsabile Agribusiness e Green Transition della Banca Agricola Popolare di Sicilia e Mirko Alvano, amministratore delegato Macs Italia SRL

alle 18.50, Q&A e conclusione affidati a Carmelo Licitra, Energy Manager del Comune di Ragusa.

