Truffa bonus edilizi e reati tributari. Modica, sequestrati 200mila euro nei confronti di due fratelli

Modica – In seguito a indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Ragusa, i finanzieri del Comando Provinciale hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro di circa 200 mila euro, emesso dal

Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa, nei confronti di due fratelli, indagati per aver generato e commercializzato, in concorso fra loro, crediti d’imposta relativi ai cosiddetti bonus edilizi, per lavori di ristrutturazione su un immobile sito a Modica, in realtà mai eseguiti.

Le indagini, condotte dai militari della Compagnia di Modica, hanno permesso di acquisire gravi indizi di reato – allo stato degli atti e nella presente fase del procedimento, nella quale non è stato ancora instaurato il contraddittorio con gli indagati – in ordine a una truffa ai danni dello Stato

commessa da due fratelli: il primo, titolare di una ditta individuale, avrebbe emesso, in qualità di

appaltatore, fatture false nei confronti del fratello per lavori di ristrutturazione edilizia su un

immobile di proprietà di quest’ultimo, in realtà non realizzati; il secondo, committente dei lavori e

proprietario del predetto immobile, avrebbe generato, mediante apposita comunicazione nel portale dell’Agenzia delle Entrate, oltre 99 mila euro di crediti d’imposta fittizi per Bonus Ristrutturazione, Bonus Facciate e Sismabonus relativi agli asseriti lavori di ristrutturazione, successivamente

monetizzati tramite cessione a Poste Italiane.

Alla luce degli elementi raccolti, i due fratelli devono rispondere dei reati di truffa aggravata per il

conseguimento di erogazioni pubbliche, nonché di emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti, in quanto le fatture false emesse da uno dei due fratelli hanno consentito all’altro di evadere le imposte sui redditi e di fruire di detrazioni non spettanti per le spese degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Tutte le ipotesi accusatorie, allo stato condivise dal G.I.P. in sede, dovranno trovare conferma allorché verrà instaurato il contraddittorio tra le parti, come legislativamente previsto.

L’attività di indagine rientra nell’ambito delle attività coordinate dalla Procura di Ragusa e svolte

dalla Guardia di Finanza a tutela della spesa pubblica, volte al contrasto delle frodi perpetrate a

danno dell’Erario pubblico, per garantire il corretto utilizzo delle risorse stanziate per sostenere

famiglie e imprese oneste.

