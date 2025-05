Il ponte radio della polizia municipale di Vittoria che non funzionaLa Rosa(FI) scrive al Prefetto

Vittoria – Il segretario cittadino di Forza Italia Andrea La Rosa, ha inviato una lettera formale al prefetto di Ragusa per metterlo a conoscenza della pesante situazione che interessa da vicino il corpo di polizia municipale. Nella missiva, La Rosa invoca l’intervento del massimo rappresentante del governo nazionale in provincia affinché possa essere sanata la grave problematica che riguarda il ponte radio che dovrebbe essere al servizio dell’organico, così come lo stesso La Rosa aveva pubblicamente denunciato nei giorni scorsi, sollevando la questione all’indirizzo dell’ente di palazzo Iacono. La Rosa ha ribadito che, “sin dal trasferimento degli uffici della direzione di polizia municipale dalla sede originariamente ubicata all’interno dell’area mercatale di contrada Fanello a quella nuova sita in via Gaeta, ovvero dal mese di maggio dell’anno scorso, 2024, il ponte radio che consentiva il funzionamento delle radio portatili e fisse presenti all’interno delle autovetture di servizio ha cessato di funzionare insieme alle apparecchiature radio. Tale situazione, ad oggi, per quel che ci risulta, ancora irrisolta, crea dei problemi legati alle difficoltà di comunicazione verso il corpo di guardia così come tra gli stessi operatori di polizia municipale, operatori che, alla data attuale, sopperiscono a tale criticità utilizzando gli apparecchi di telefonia mobile di loro proprietà. Ritengo che quanto accade sia un fatto grave, che ho già avuto modo di mettere in evidenza pubblicamente. Non avendo ricevuto alcun riscontro in proposito, ho ritenuto opportuno informare il prefetto con l’auspicio che lo stesso riconosca fondate le motivazioni delle lagnanze, sperando che accerti la consistenza delle segnalazioni e intervenga di conseguenza”.

