Comiso, notte di paura in via Dei Papiri: incendio devasta auto e invade abitazione, famiglia intossicata

COMISO -Mattinata difficile per la città di Comiso, scossa da un incendio divampato nella notte in via Dei Papiri e che ha coinvolto due autovetture parcheggiate in strada. L’allarme ha mobilitato i vigili del fuoco di Vittoria e del distaccamento aeroportuale di Comiso, supportati da un’autobotte proveniente dal comando provinciale di Ragusa, che sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme.

L’incendio, la cui violenza è stata considerevole, non si è limitato a distruggere i due veicoli, ma ha anche lambito la facciata di un edificio adiacente, provocando l’invasione di fumo all’interno dell’abitazione. Ad avere la peggio sono stati i quattro occupanti del secondo piano dello stabile, che a causa dell’inalazione dei fumi tossici sprigionati dal rogo, sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati in ambulanza presso una struttura ospedaliera per accertamenti.

Sul luogo dell’incendio è intervenuta anche la polizia di Stato, incaricata di effettuare i rilievi e gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’evento e stabilirne le cause. Al momento, le origini del rogo rimangono avvolte nel mistero e non viene esclusa l’ipotesi di un gesto doloso. Le indagini sono in corso per fare piena luce su quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. La comunità comisana attende con apprensione gli sviluppi della vicenda.

