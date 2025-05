Asp Ragusa. “Mia Ygeia – Una Salute”: gli studenti protagonisti della lotta all’antibiotico-resistenza

Modica – Educare le nuove generazioni all’uso corretto degli antibiotici e al contrasto dell’antibiotico-resistenza. È questo l’obiettivo del progetto “Mia Ygeia – Una Salute. I giovani informano i giovani”, promosso dall’ASP di Ragusa in collaborazione con il Comune di Modica e rivolto agli studenti delle scuole superiori.

Il percorso, che si inserisce nell’ambito del Piano Nazionale della Prevenzione PP10, vede in prima linea la dottoressa Maria Antonietta Di Rosolini, ex direttrice dell’Unità di Malattie Infettive del presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” e referente del progetto, da poco in pensione, con il supporto della responsabile dell’Unità Operativa di Educazione e Promozione della Salute aziendale (U.O.E.P.S.A.), Daniela Bocchieri.

A conclusione delle attività didattiche e di sensibilizzazione svolte nel corso dell’anno scolastico, mercoledì 14 maggio alle ore 9, presso l’Auditorium “Pietro Floridia” di Modica, si terrà la cerimonia di premiazione degli studenti partecipanti, alla presenza del direttore sanitario dell’ASP di Ragusa, Sara Lanza, e dei rappresentanti istituzionali locali. Gli alunni coinvolti, provenienti dagli istituti “Principi Grimaldi”, “Giovanni Verga” e “Galilei-Campailla”, hanno realizzato brevi video informativi destinati a sensibilizzare i coetanei e la comunità tutta sul tema della resistenza agli antibiotici, una delle principali sfide sanitarie del nostro tempo.

“Abbiamo voluto affidare ai giovani la voce di un messaggio fondamentale per la salute pubblica – commenta il Direttore sanitario dell’ASP, Sara Lanza – perché solo attraverso la consapevolezza e l’informazione possiamo contrastare il fenomeno dell’antibiotico-resistenza, che mette a rischio la nostra capacità di curare le infezioni”. Il progetto si propone come esperienza pilota replicabile in altri comuni della provincia nei prossimi anni

