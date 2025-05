S.Giorgio 2025 a Modica: numeri record per un evento globale su cui la Regione continuerà ad investire

E’ andata in archivio l’edizione 2025 delle celebrazione di S. Giorgio a Modica. Ancora una volta uno straordinario successo di partecipazione popolare per tutta la durata, dall’uscita fino al rientro in chiesa dopo mezzanotte. Un successo che è anche un successo di organizzazione e pianificazione come sottolinea l’On.Ignazio Abbate che, come di consueto, ha preso parte alle processione: “Voglio innanzitutto complimentarmi con tutte quelle persone che, a vario titolo, hanno reso possibile una tale organizzazione. E mi riferisco al parroco, Padre Michele Fidone, ai portatori della confraternita di S.Giorgio coordinati dal presidente Simone Lucifora ma anche alle forze dell’ordine, alla protezione civile ed anche agli operatori dell’informazione che hanno portato splendide immagine nelle case di quanti non vi hanno potuto assistere di presenza. Una macchina così perfetta si costruisce giorno dopo giorno, anno dopo anno e soprattutto con la collaborazione di tutti. Personalmente mi sono speso tanto a Palermo per far capire l’importanza che una festa del genere rappresenta per un intero territorio. La manifestazione è stata supportata infatti grazie alla collaborazione tra Regione e sponsor privati che non fanno mai mancare il loro apporto. Chiaramente non parliamo solo di fede e folklore ma anche di una robusta ricaduta economica su tutta la città. Durante la processione ho avuto modo di notare quanti turisti ci fossero ad immortalare l’evento, con gli occhi spalancati per ammirare la bellezza di uno spettacolo unico. Ancora più che negli anni scorsi, complice anche lo spostamento forzato della festa al mese di maggio quando, storicamente, Modica è piena di turisti. Le loro immagini faranno il giro del mondo e rappresentano un mezzo di marketing promozionale eccezionale. In questo, come politica regionale, crediamo molto e continueremo a sostenere manifestazioni come S. Giorgio”.

