Cambia lo svincolo Ragusa-Modica-Catania, nuovo parcheggio di interscambio, nuova pista ciclabile

“Nell’ambito delle opere di interconnessione della metroferrovia – afferma il sindaco di Ragusa Peppe Cassì – ovvero quegli interventi strutturali utili alla città e funzionali a collegarla alla rete metroferroviaria, è stata pubblicata la manifestazione di interesse per i lavori che interesseranno la zona Cisternazzi.

Una delle porte di accesso alla nostra città, resa ancora più importante dalla presenza dell’Ospedale Giovanni Paolo II, si prepara a un triplice, importante, intervento.

Come nel caso dello Scalo merci, ormai pronto ad accogliere il terminal dei bus, i lavori sono finanziati dalle risorse del Bando delle periferie”.

“Il progetto – prosegue l’assessore ai lavori Pubblici, Gianni Giuffrida – prevede la realizzazione delle opere di connessione tra la futura stazione della metroferrovia Cisternazzi ed il tessuto urbano con tre distinti ma consequenziali interventi:

Il primo è la realizzazione parcheggio di interscambio da 61 posti auto, di cui 5 riservati per la sosta delle persone con disabilità. Sarà un’area a servizio della stazione ma anche dell’ospedale e di tutti coloro i quali vorranno lasciare l’auto entrando in città per utilizzare i mezzi pubblici.

La pista ciclabile, un supporto alla mobilità richiesto anche dai residenti per potersi spostare con una maggiore sicurezza senza utilizzare l’auto, sarà su un lato della carreggiata e avrà una lunghezza di circa 500 metri lineari.

Lo svincolo Ragusa-Modica-Catania vedrà la realizzazione di una rotatoria in sostituzione dell’attuale intersezione di collegamento alla strada statale 115 lungo via Ettore Fieramosca. Avrà un diametro esterno pari a 38m.

Il totale complessivo del progetto è di 2 milioni di euro, di cui 1.442.000€ per i lavori. Di circa un anno la durata del cantiere”.

Salva