La Crepe con ganasce di Cioccolato di Modica IGP vince il concorso AMIRA

La Crepe della Contea di Modica con ganasce di Cioccolato di Modica IGP vince il concorso nazionale AMIRA – “Le diverse abilità nel mondo della ristorazione”

Il Principe Grimaldi di Modica si aggiudica il primo posto nel concorso nazionale “Le diverse abilità nel mondo della ristorazione” organizzato dall’A.M.I.R.A. (Associazione Maitres Italiani Ristoranti e Alberghi).

Il concorso giunto alla quinta edizione è stato organizzato dal G.M. Amira, Luciano Graziano e dal Fiduciario Amira Centrale Giuseppe Pinzino e si è avvalso del patrocinio dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca marittima, ai fine di promuovere i prodotti tipici siciliani.

Nello splendido sito del Grand Hotel Sofia di Noto, giorno 11 novembre si sono confrontati gli studenti degli istituti alberghieri di diverse regioni italiane ; la squadra del Principi Grimaldi di Modica , guidata dalla Professoressa Sonia Sudato si è aggiudicato il primo posto nella categoria “Abbinamento cibo/vino” proponendo un piatto che ha valorizzato i prodotti del territorio: “Crepe della Contea di Modica con ganasce di Cioccolato di Modica IGP” in abbinamento con Passito di Pantelleria. Concorrenti : Gabriel Savarino al flambé , Matteo Vernuccio per il servizio e Davide Cannizzaro sommelier”.

Il Consorzio, nella cena di Gala, è stato rappresentato dai Professori dell’Alberghiero Giovanni Roccasalva e Sonia Sudato che quali ambasciatori del cioccolato di Modica IGP, hanno descritto storia e caratteristiche del primo e ad oggi unico cioccolato europeo a marchio IGP. Offerto in degustazione CHO il liquore con cioccolato di Modica IGP prodotto dal Sol Barocco.

