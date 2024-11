Ragusa. Incontro tra l’Amministrazione e la nuova Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale

“Il primo incontro con la nuova Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Daniela Mercante, è stata l’occasione per fare il punto sullo stato di salute del mondo scolastico della nostra città.

Ad accoglierla insieme a me e al sindaco Peppe Cassì, infatti, afferma l’assessore alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta, c’erano anche i dirigenti scolastici degli istituti ragusani, creando un’occasione di confronto informale sui servizi comunali, sullo stato degli edifici, sui progetti per le famiglie e per favorire la lettura, sulla dispersione scolastica e su fenomeni sociali come neet e hikikomori. Istituzioni, corpo scolastico, famiglie: per noi la scuola può essere intesa solo come un lavoro di squadra”.

